Официальный сайт компании "Элайн" - магазина профессиональной косметики. Мы продаем профессиональную косметику оптом и в розницу, с доставкой по Екатеринбургу и другим городам России. Вся косметика, представленная в нашем магазине, оригинальная и сертифицированная на территории Российской Федерации.

Компания имеет в наличии максимальный ассортимент качественной профессиональной косметики для маникюра, а также инструментов и аксессуаров от ведущих брендов. В каталоге на сайте и в нашем склад-магазине более 2 тысяч товаров от эконом до премиум класса, где каждый покупатель сможет подобрать товар, который бы соответствовал его ожиданиям по качеству и цене.

В магазина "Элайн" на ул. Московской д. 9 регулярно проводятся различные акции и мастер классы для сотрудников бьюти индустрии, а переход на дисконтную программу позволяет получать нашим клиентам дополнительные скидки. Следите за нашими новостями в Telegram канале и странице VK.